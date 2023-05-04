Мир 04 мая 2023, 21:41 Кадры поражения беспилотника над Киевом появились в Сети Очевидцы выложили в сеть кадры поражения БПЛА над Киевом

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В Сети появились кадры поражения беспилотного летательного аппарата в небе над Киевом. В ролике видно, как снаряд сбивает беспилотник, правда, не с первого раза.

На кадрах заметно, что по БПЛА стреляли несколько раз, небо рассекают снаряды. Сбитый беспилотник вспыхнул и рухнул на землю. Очевидцы произошедшего проводили его громкими криками.

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Ранее украинские Telegram-каналы сообщили о взрывах в Киеве. В городской военной администрации столицы подтвердили, что в городе сработала система ПВО. Позднее появилась информация, что над Киевом сбили дрон. По данным местных СМИ, в Соломенском районе разгорелся пожар, предположительно, туда упали обломки беспилотника.