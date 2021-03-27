ВСУ применили турецкие беспилотники во время учений над Черным морем

Украинская армия провела учения с использованием турецких боевых беспилотников Bayraktar TB2 над акваторией Черного моря и в районе побережья Херсонской области. Об этом сообщило агентство МО Украины «Армияинформ».

Турецкие БПЛА в ходе учений совершили перелет с материковой части Украины к острову Тендровская коса в Черном море. На этом острове расположен военно-морской полигон ВСУ. Беспилотники отработали ряд задач по маневрированию. Взлет и посадка дронов проходила на аэродроме в Николаеве.

Украина подписала с Турцией контракт на поставку 12 беспилотников Bayraktar TB2 для ВСУ в январе 2019 года. Беспилотники должны были оборудовать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкого производства. В декабре 2020-го в украинском Минобороны сообщили о подписании нового соглашения с Анкарой — на производство корветов и ударных дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил коллег по «нормандской четверке» сделать все возможное для того, чтобы в Донбассе соблюдался режим прекращения огня. Накануне в Донбассе четверо военных ВСУ погибли под обстрелом.