Роддом в Волновахе расстреляли из танка. Украинские войска открыли по нему огонь перед отступлением из города. В подвале медицинского учреждения находились мирные жители и пациенты.

Сотрудник центральной районной больницы Волновахи рассказал РИА «Новости», что в убежище прятались в том числе роженицы из родильного отделения. Из танка стреляли дважды, первый выстрел пришелся на второй этаж.

«Он заехал на горку, опустил башню и выстрелил прямо сюда, хотя знал, что мы здесь находимся… Прошило три стены полностью», — пояснил работник медучреждения.

Роды в больнице принимали, по его словам, при обстрелах. Зачем украинские военные поливали огнем здание, никто не понимал. Незадолго до освобождения города, добавил сотрудник больницы, военные прятались. Связи с командованием у них не было. Некоторые люди переодевались и убегали.

«При отходе, когда отходили, они все это заминировали», — заметил собеседник агентства.

Волноваха, заключил он, все это пережила. Местным жителям предстоит восстанавливать город. В местном военкомате нашли доклад представителей украинской теробороны, который подтвердил планы нападения ВСУ на Донбасс.