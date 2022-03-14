Подтверждающие планы нападения ВСУ на Донбасс документы нашли в Волновахе

В военкомате освобожденной от националистов Волновахи обнаружили доклад представителей украинской территориальной обороны. Документы находились на электронных носителях.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов уточнил в беседе с RT, что изучил материалы командира 105-го отдельного батальона теробороны 109-й отдельной бригады. В докладе, заметил Безсонов, говорилось о размещении новых военизированных подразделений. Местные власти для этих целей смогли выделить только муниципальные объекты, среди которых были школы.

Медицинские учреждения тероборона использовала для своих раненых. Всех детей и больных из них выселили в принудительном порядке. Если бы по указанным объектам пришелся удар, то картина для украинских властей сформировалась бы выгодная.

«Очень важный момент. Все запросы от июля — августа 2021 года. Они формировали подразделения теробороны, можно сказать, как второй эшелон», — подчеркнул Безсонов.

Он пояснил, что теробороне поручили бы держать тылы на время марш-броска украинских войск на территорию ДНР и ЛНР.

«Это подтверждает тот факт, что украинская сторона готовила наступление на Донбасс заранее», — заключил Безсонов.