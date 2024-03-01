Мир 01 марта 2024, 20:24 ВСУ предупредили об опасности нового оружия России Британский аналитик Меркурис назвал ракету «Циркон» плохой новостью для ВСУ РИА «Новости»

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Использование российскими военными сверхзвуковой ракеты «Циркон» вместе с «Кинжалами» станет серьезным ударом для украинской армии. С таким заявлением выступил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Он пояснил, что получил сообщения об испытаниях российскими военными «Циркона» в условиях реальных боевых действий.

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«Если их развернут в зоне специальной операции наряду с „Кинжалами“, это будет очень, очень плохой новостью для ВСУ», — заявил Меркурис.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что ракеты «Кинжал» активно используют для поражения особо важных целей в ходе проведения специальной военной операции.

Также в боях задействовали поступивший в войска ударный ракетный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон».

Глава государства отметил, что на боевом дежурстве уже находятся межконтинентальные ракеты «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет».

В ближайшее время завершатся испытания крылатой ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон».