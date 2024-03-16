Мир 16 марта 2024, 18:25 ВСУ посоветовали забыть о вере в чудо-оружие Запада Немецкий генерал Куят: поставки оружия ВСУ не помешают России достичь целей СВО

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Украинские военные надеются на продолжение поставок западного оружия, включая немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Но они не осознают, что нет такого вооружения, которое могло бы остановить продвижение российских войск, выполняющих задачу по достижению целей спецоперации. Об этом в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят.

Он подчеркнул, что прекрасно понимает решение канцлера Германии Олафа Шольца, который раз за разом отказывает Украине в поставках ракет Taurus. По мнению военного, глава правительства прекрасно осознает, что власти Германии не смогут контролировать их применение, что приводит к серьезным рискам.

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«Нет никакого чудо-оружия. Ни одно оружие, в том числе Taurus, не может поменять ситуацию на поле боя в пользу Украины так, чтобы Россия оказалась в трудной ситуации и не смогла достичь своих целей», — подчеркнул Куят.

Бундесвер увидел угрозу национальной безопасности в передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Как сообщило издание T-Online со ссылкой на источники, с таким заявлением перед немецкими депутатами выступил представитель оборонного ведомства Германии Карстен Бройер.

По словам собеседников журналистов, военный объяснил, что на сегодняшний день ракеты являются главным оружием Германии, поэтому об их передаче ВСУ даже не может идти речи.