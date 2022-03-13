Покидая передовые позиции на окраинах населенных пунктов, украинские силовики переходят в жилые дома, в том числе многоквартирные. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко, его слова привело РИА «Новости».

«Свои позиции, которые были на отдалении от населенных пунктов, они побросали, либо были выбиты и сейчас активно занимают оборону в жилых массивах, оборудуют огневые точки в многоквартирных домах. В общем, прикрываясь гражданским населением, готовят рубежи обороны в населенных пунктах», — рассказал Филипоненко

Он также уточнил, что перемещение украинских силовиков в жилые массивы замедляет продвижение сил ЛНР. Это связано с тем, что ополченцы стараются сохранить жизни мирных жителей и не могут себе позволить открывать стрельбу по жилым массивам.

«Поэтому выявляются огневые точки противника, точно, целенаправленно и планомерно уничтожаются. Наши подразделения продолжают движение вперед», — пояснил Филипоненко.

Обстановку в местах конфликта он назвал «стабильно напряженной».

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовных дел по факту непрекращающихся обстрелов мирного населения ДНР и ЛНР со стороны украинских нацбатальонов.