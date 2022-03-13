СК РФ завел дела против украинских нацистов

Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовных дел по факту непрекращающихся обстрелов мирного населения ДНР и ЛНР со стороны украинских нацбатальонов. Об этом сообщили на сайте СК.

Преступные деяния карателей против мирных жителей Донбасса продолжают фиксировать в СК. Только за прошедшие сутки националисты более 40 раз обстреливали населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик.

«В результате обстрелов городов Донецк, Горловка, Докучаевск, Макеевка и Волноваха ДНР, а также населенных пунктов Первомайск, Стаханов, Ирмино ЛНР имеются жертвы среди мирного населения», — говорится в сообщении.

В Докучаевске в результате попадания снаряда в диспетчерский пункт пожарно-спасательной части девять сотрудников МЧС получили ранения различной степени тяжести, один спасатель скончался. Всего пострадали 15 мирных жителей, в том числе один ребенок. Повреждены и разрушены 74 жилых дома и административных здания, соборная мечеть, книжный рынок в Донецке, а также Стахановская школа № 12. Более 2700 человек остались без света и тепла.

СК указал, что обстрелы с применением тяжелых вооружений со стороны украинских силовиков и националистов нарушают положения ряда резолюций и деклараций, в том числе принятых ООН.

СК возбудил два уголовных дела по статье о жестоком обращении с мирным населением с применением средств и методов, запрещенных международным договором. Еще одно дело по той же статье возбуждено по факту обстрела больницы в Волновахе, в результате погибли не менее шести человек.