Мир 15 апреля 2024, 08:28 ВСУ обвинили в препятствовании эвакуации мирных жителей из Часова Яра Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ препятствуют эвакуации людей из Часова Яра РИА «Новости»

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Украинские боевики препятствуют эвакуации мирных жителей из Часова Яра. Об этом РИА «Новости» рассказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По его мнению, ВСУ мешают принудительной эвакуации, чтобы замедлить наступление российских войск. Украинские боевики знают, как отечественные подразделения будут вести боевые действия с учетом нахождения в городе мирных жителей, пояснил советник Пушилина.

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«Они знают это по Мариуполю, знают это по другим городам. Они сделали ошибку достаточно большую, когда из Артемовска эвакуировали людей. И сейчас они таких ошибок, как они считают, допускать не будут», — подчеркнул Кимаковский.

При принудительной эвакуации зачастую ВСУ первыми вывозят молодежь. Как пояснил Кимаковский, украинские боевики боятся, что юное поколение будет передавать полезную для российских войск информацию о противнике при помощи современных технологий. А пенсионеров ВСУ, наоборот, оставляют, делая из них живой щит, констатировал советник главы ДНР.