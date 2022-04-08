ВСУ обстреляли жителей ЛНР в момент раздачи гумпомощи

Украинские боевики обстреляли школу в Рубежном, в которой в этот момент проходила раздача гуманитарной помощи. Об этом очевидцы произошедшего рассказали РИА «Новости».

По предварительным данным, в результате обстрела погибли семь человек.

На место трагедии прибыл офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин. Он рассказал, что украинские военные обстреливают Рубежное каждый день, днем и ночью. ВСУ применяют артиллерию и минометы, в результате чего гибнут мирные жители. На днях прилетевшим снарядом убило трех мирных жителей, которые возвращались домой с гуманитарной помощью.

«Буквально полтора метра не дошли до дома», — сказал Мазейкин.

Тела погибших несколько дней пролежали на улице. Когда обстрелы немного утихли, соседи вышли, чтобы их похоронить.

Еще четыре человека погибли, когда шли в школу за гуманитарной помощью, уточнил военнослужащий НМ ДНР с позывным «Епископ». Всего у здания собрались несколько сотен человек, чтобы получить помощь. И украинские силовики начали целенаправленно обстреливать школу, в которой раздавали еду.

В СЦКК ЛНР ранее сообщили, что утром в пятницу ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий.