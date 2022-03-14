Движение по трассе Горловка — Ясиноватая временно закрыли из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«С позиций украинских боевиков ведется обстрел междугородной трассы, ведущей из Горловки в Макеевку через Ясиноватую. Движение по дороге закрыто», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Местных жителей призвали корректировать свои маршруты с учетом временного закрытия трассы.

В представительстве ДНР в СЦКК ранее заявили, что в результате обстрелов ВФУ семь мирных жителей были ранены. Среди них пятеро мужчин и две женщины.

«По всем фактам военных преступлений ВФУ будут проведены разбирательства, а результаты — переданы Генеральной прокуратуре ДНР», — добавили в представительстве.

В общей сложности за минувшие сутки военные ДНР зафиксировали 24 факта ведения огня со стороны украинских военных.