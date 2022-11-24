Мир 24 ноября 2022, 05:57 ВСУ обстреливали жилые дома в Донецке во время выступления Зеленского в Совбезе ООН Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ обстреливали Донецк во время выступления Зеленского в ООН РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский выступал на заседании Совбеза ООН в то время, когда ВСУ обстреливали жилые дома в Донецке. Причем атака велась по его приказу, заявил ТАСС экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Зеленский вещал по связи на площадку СБ ООН в то самое время, когда шел массированный обстрел Донецка. И били не по инфраструктуре двойного назначения, а по жилым домам», — отметил он.

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Бывший посол подчеркнул, что пока украинские войска били по городу, лидер страны обвинял Россию в преступлениях против человечности. Мирошник задался вопросом, как Зеленский разделяет, что для бойцов ВСУ является нормой, а для российских солдат — беззаконием.

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Украинские военные устроили обстрел Донецка поздно вечером в среду, 23 ноября. Под удар попал Киевский район города. Всего ВСУ выпустили по нему 10 снарядов калибром 155 миллиметров.

В это время Зеленский участвовал по видеосвязи в срочном заседании Совбеза ООН. Обсуждение ситуации на Украине организовали по просьбе киевского руководства.