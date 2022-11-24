Мир 24 ноября 2022, 03:38 Небензя предположил, что Зеленский заранее записал выступления для Совбеза ООН Telegram

Читать 360tv в

Членам Совбеза на срочном совещании могли показать заранее записанное выступление президента Украины Владимира Зеленского. Такое предположение сделал постпред России при ООН Василий Небензя. Его слова привело РИА «Новости».

Как подчеркнул Небензя, российская сторона неоднократно заявляла, что не выступает против участия украинского лидера в заседаниях Совбеза ООН, но он должен присутствовать на них лично.

Реклама

«Этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу Совета Безопасности. Тем более, что господин Зеленский, похоже, и не участвует в заседании. Мы, по-видимому, заслушали его очередное видеообращение», — сказал постпред.

Реклама

Он добавил, что президент Украины еще ни разу не выслушал всех спикеров. Скорее всего, Зеленский вообще не был ни на одном обсуждении. В разговоре с норвежским коллегой Небензя отметил, что украинский лидер его не слышал. По его словам, для Зеленского Совбез является лишь трибуной, поэтому его не интересует мнение других.

Президент Украины участвовал в срочном заседании по видеосвязи. После завершения выступления экран с его изображением выключили, хотя дискуссия еще продолжалась.