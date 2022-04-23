ВСУ ночью обстреляли Донецк из 122-миллиметровых орудий

Вооруженные силы Украины нанесли удар крупнокалиберным орудием по Кировскому району города Донецка, об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По Донецку выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра, обстрел произошел в 1:45 (совпадает с московским временем) со стороны населенного пункта Красногоровка.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 1.45 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра», — говорится в отчете.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле населенного пункта Новоайдар со стороны ВСУ. Там работали реактивные системы залпового огня БМ-30 «Смерч». По поселку выпустили шесть снарядов в 19:25 по местному времени (совпадает с московским).