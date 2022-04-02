ВСУ начали шантажировать семьи попавших в плен российских солдат

ВСУ пытаются шантажировать семьи попавших в плен российских военнослужащих. Об этом РИА «Новости» рассказала уполномоченная по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова.

«Украинская сторона шантажирует военных, заставляя говорить, что Донбасс — это Украина», — рассказала она.

Сердюкова сообщила, что от родственников солдат также поступают сообщения о помятом виде пленных.

«У них связанные руки и ноги, есть следы насилия на лице. Идет пар изо рта, они находятся на улице без верхней одежды», — продолжила омбудсмен.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что Украина отказалась соблюдать Женевскую конвенцию по части отношения к военнопленным, о чем уведомила британское правительство.