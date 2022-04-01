Украина отказалась соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с военнопленными

Власти Украины уведомили британское правительство об отказе соблюдать положения Женевской конвенции при обращении с российскими военными, взятыми в плен. Об этом сообщила Служба внешней разведки, передал ТАСС.

«Попавшим в плен военнопленным не оказывают медицинскую помощь и не предоставляют питание под предлогом, что этого лишены многие жители Украины», — говорится в заявлении СВР.

Ведомство отметило, что западные государства пытаются помочь Украине избежать ответственности за грубые нарушения гуманитарного права.

Также СВР обладает сведениями, что киевский режим пытается убедить комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.

Политолог Алексей Мартынов сравнил пытки захваченных в плен российских военных с пытками американцами задержанных арабских террористов.