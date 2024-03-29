Мир 29 марта 2024, 10:33 ВСУ начали применять разные БПЛА на Сватовско-Кременском направлении Марочко: на Сватовско-Кременском направлении появились разные типы дронов ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные стали применять различные виды беспилотников на Сватовско-Кременском участке в ЛНР. Об этом в своем Telegram-канале рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

По его словам, беспилотники заметили в районе Макеевки и Белогоровки, в том числе наземные дроны. Их объединяют электронные компоненты управления, добавил Марочко.

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Отставной офицер предположил, что ВСУ наладили полукустарное производство БПЛА с западными компонентами. На это указывают серийные номера беспилотной техники.

Ранее глава ЦКБР Дмитрий Кузякин заявил, что разработанный его предприятием дрон «Джокер» «взял в плен» 60 украинских солдат. Он пояснил, что бойцы ВСУ испугались его мощи.