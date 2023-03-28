28 марта 2023, 09:28
ВСУ начали переброску техники и личного состава в направлении Славянска
Марочко: в направлении Славянска отмечена переброска техники и солдат ВСУ
В направлении Славянска в ДНР замечена переброска большого количества техники и солдат ВСУ. Об этом в комментарии ТАСС сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его данным, переброска формирований противника происходит через Купянск. Часть колонн идет по направлению населенного пункта Новоселовское, а другая — в сторону Изюма, уточнил собеседник агентства.
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«Также, по словам очевидцев, вся дорога от Изюма до Славянска буквально забита техникой и живой силой вооруженных формирований Украины», — добавил Марочко.
Ранее он сообщил в своем Telegram, что морги в окрестностях Артемовска настолько переполнены, что отказываются принимать тела ликвидированных украинских боевиков, поэтому направляют их в более крупные населенные пункты.
ВСУ
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