Мир 28 марта 2023, 08:34 Морги в окрестностях Артемовска начали отказываться принимать трупы боевиков ВСУ Марочко: морги в в окрестностях Артемовска забиты телами боевиков ВСУ Unsplash

Читать 360tv в

В окрестностях Артемовска переполнены морги из-за большого количества ликвидированных украинских военнослужащих. Об этом заявил в Telegram подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его данным, из-за того, что морги уже исчерпали свои ресурсы, медучреждения в Часовом Яре отказываются принимать тела ликвидированных националистов и направляют их в более крупные населенные пункты.

Реклама

«В связи с этим увеличивается время перевозки, как следствие — появилась нехватка транспортных средств и людей для перевозки тел», — добавил Марочко.

Ранее он сообщал, что командование ВСУ начало направлять в Артемовск элитные подразделения, которые прошли подготовку на военных полигонах стран Запада.

По его словам, это говорит о том, насколько плачевно положение украинских сил в этом районе, раз они не жалеют и такие части, отправляя их в мясорубку.