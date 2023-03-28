28 марта 2023, 08:34
Морги в окрестностях Артемовска начали отказываться принимать трупы боевиков ВСУ
Марочко: морги в в окрестностях Артемовска забиты телами боевиков ВСУ
В окрестностях Артемовска переполнены морги из-за большого количества ликвидированных украинских военнослужащих. Об этом заявил в Telegram подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его данным, из-за того, что морги уже исчерпали свои ресурсы, медучреждения в Часовом Яре отказываются принимать тела ликвидированных националистов и направляют их в более крупные населенные пункты.
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«В связи с этим увеличивается время перевозки, как следствие — появилась нехватка транспортных средств и людей для перевозки тел», — добавил Марочко.
Ранее он сообщал, что командование ВСУ начало направлять в Артемовск элитные подразделения, которые прошли подготовку на военных полигонах стран Запада.
По его словам, это говорит о том, насколько плачевно положение украинских сил в этом районе, раз они не жалеют и такие части, отправляя их в мясорубку.
ВСУ
Артемовск
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