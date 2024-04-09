Мир 09 апреля 2024, 23:00 ВСУ начали обстреливать болгарскую общину оружием из Болгарии РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреливают населенные пункты в Херсонской области, в которых живут этнические болгары. При этом украинские бойцы цинично используют оружие, поставленное Болгарией. Об этом рассказал РИА «Новости» представитель болгарской общины Геннадий Недялков.

Недялков сообщил, что этнические болгары проживают в Алешкинском и Голопристанском районах Херсонской области, которые находятся под постоянным обстрелом со стороны ВСУ.

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«И, к сожалению моему большому, нашими партизанами было обнаружено, что эти снаряды были произведены на заводе Арсенал в Болгарии, город Казанлык, и через воздушные коридоры переправлены на Украину», — рассказал Недялков.

По его словам, это означает, что болгары убивают болгар. Национальная община обратилась к властям Болгарии с призывом перестать поставлять оружие Украине.

В марте Болгария направила ВСУ эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами.