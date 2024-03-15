15 марта 2024, 07:08
Болгария направила Украине эшелон с бронетранспортерами
Болгария отправила на Украину эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами
Власти Болгарии направила на Украину первую партию с бронетранспортерами. Об этом агентству Novinite сообщил министр обороны республики Тодор Тагаев.
«Эшелон отправили на Украину 7 марта. Всего в операции задействовали 240 военнослужащих, расходы составила порядка 170 тысяч левов», — сказал он.
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Правящее большинство в Болгарии в декабре 2023 года отклонило президентское вето на поставку военной техники Украине. ВСУ направили военную технику, которую не использует МВД Болгарии, в частности, бронетранспортеры и запчасти от другой техники, номенклатура которой не раскрывается.
С 1 марта Болгария окончательно отказалась от поставок нефти из России. Изначально правительство планировало пользоваться российскими ресурсами до конца года, однако на фоне геополитической напряженности отказалось от этого, чтобы «не финансировать Россию».
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