Мир 15 марта 2024, 07:08 Болгария направила Украине эшелон с бронетранспортерами Болгария отправила на Украину эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами РИА «Новости»

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Власти Болгарии направила на Украину первую партию с бронетранспортерами. Об этом агентству Novinite сообщил министр обороны республики Тодор Тагаев.

«Эшелон отправили на Украину 7 марта. Всего в операции задействовали 240 военнослужащих, расходы составила порядка 170 тысяч левов», — сказал он.

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Правящее большинство в Болгарии в декабре 2023 года отклонило президентское вето на поставку военной техники Украине. ВСУ направили военную технику, которую не использует МВД Болгарии, в частности, бронетранспортеры и запчасти от другой техники, номенклатура которой не раскрывается.

С 1 марта Болгария окончательно отказалась от поставок нефти из России. Изначально правительство планировало пользоваться российскими ресурсами до конца года, однако на фоне геополитической напряженности отказалось от этого, чтобы «не финансировать Россию».