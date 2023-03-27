Мир 27 марта 2023, 12:22 ВСУ начали кидать в артемовскую мясорубку элитные подразделения Марочко: ВСУ перебрасывают в Артемовск элитные подразделения РИА «Новости»

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Командование ВСУ занялось переброской под Артемовск элитных частей, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он также отметил, что в район города противник стягивает также подразделения военнослужащих, прошедших подготовку на полигонах стран Запада.

Марочко подчеркнул, что действия руководства армии Украины говорят о том, что положение для ВСУ на этом направлении становится весьма плачевным.

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В украинских СМИ, обратил он внимание, много пишут о том, что в Артемовск направляют даже спецподразделения, чтобы использовать там в качестве пехоты.

«Это говорит о том, что там ситуация для украинских войск весьма критическая. Если они уже эти элитные подразделения бросают в эту мясорубку», — подчеркнул военный эксперт.

По данным Марочко, потери ВСУ на этом направлении достигают 200 человек в сутки.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что российские силы практически полностью блокировали Артемовск. Все подъездные пути к нему находятся под контролем артиллерии.