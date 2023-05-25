25 мая 2023, 08:47
ВСУ из страха устроили ротацию войск на гражданских авто и малыми группами
Офицер Марочко: ВСУ провели ротацию на Краснолиманском направлении малыми группами
Подразделения Вооруженных сил Украины из страха перед ударами российских войск провели ротацию на Краснолиманском направлении малыми группами, использовав гражданские автомобили. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом ТАСС.
Он привел данные разведки, которая узнала о попытках ВСУ переправить подкрепление вблизи населенного пункта Ямполь. Военнослужащие ездили небольшими группами на гражданских автомобилях.
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«Ротация идет мелкими партиями по пять-семь человек, поскольку противник боится быть уничтоженным ударами наших военнослужащих», — сказал офицер.
Украинские подразделения занялись усовершенствованием своих позиций на Краснолиманском направлении. Разведка заметила там новые фортификационные сооружения и улучшенные в инженерном плане старые укрепрайоны, а в пунктах временной дислокации — поставки стройматериалов и техники.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Красный Лиман
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