Спецоперация 25 мая 2023, 08:47 ВСУ из страха устроили ротацию войск на гражданских авто и малыми группами Офицер Марочко: ВСУ провели ротацию на Краснолиманском направлении малыми группами РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подразделения Вооруженных сил Украины из страха перед ударами российских войск провели ротацию на Краснолиманском направлении малыми группами, использовав гражданские автомобили. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом ТАСС.

Он привел данные разведки, которая узнала о попытках ВСУ переправить подкрепление вблизи населенного пункта Ямполь. Военнослужащие ездили небольшими группами на гражданских автомобилях.

Реклама

«Ротация идет мелкими партиями по пять-семь человек, поскольку противник боится быть уничтоженным ударами наших военнослужащих», — сказал офицер.

Украинские подразделения занялись усовершенствованием своих позиций на Краснолиманском направлении. Разведка заметила там новые фортификационные сооружения и улучшенные в инженерном плане старые укрепрайоны, а в пунктах временной дислокации — поставки стройматериалов и техники.