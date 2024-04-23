Мир 23 апреля 2024, 09:02 ВСУ начали использовать уловки, чтобы осложнить ВС РФ освобождение Часова Яра Марочко: ВСУ используют уловки, чтобы осложнить ВС РФ освобождение Часова Яра РИА «Новости»

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ВСУ наносят на здания в Часовом Яре надписи, что там якобы присутствуют гражданские лица. Так они пытаются осложнить ВС России штурм города. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Донецком направлении украинские боевики идут на аморальные ухищрения», — сказал Марочко.

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Он пояснил, что надписи наносят на двери подъездов и подвалов. Но информация чаще всего не соответствует действительности.

По данным Минобороны, накануне Южная группировка ВС России нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе Часова Яра. Российские военные также освободили село Богдановка в ДНР.

На этом направлении украинская армия потеряла порядка 440 человек. Также ВСУ лишились комплекса «Оса-АКМ» и трех автомобилей.