Мир 29 февраля 2024, 08:29 ВСУ начали использовать медицинский транспорт для доставки бойцов Марочко: ВСУ используют медицинский транспорт для доставки бойцов

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ВСУ на Купянском направлении начали перевозить бойцов на медицинском транспорте. Об этом в Telegram-канале со ссылкой на собственные источники сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Разведка с воздуха обнаружила, что в районе села Петропаловка на американском БТР M113 с медицинской эмблемой перевозили военнослужащих ВСУ. Санитарный транспорт прибыл на окраину населенного пункта, где высадил бойцов, а затем уехал в северо-западном направлении.

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Ранее автомобиль «Урал», перевозивший военнослужащих ВСУ в Петропавловку, подорвался на взрывном устройстве. Сопровождавший грузовик автомобиль уничтожили из гранатомета. В результате 15 человек погибли, еще восемь были ранены. Украинские спецслужбы начали расследование диверсии.