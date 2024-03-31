Мир 31 марта 2024, 17:23 Место дислокации СБУ разбомбили в пригороде Херсона Губернатор Сальдо: в пригороде Херсона уничтожено место дислокации СБУ РИА «Новости»

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В пригороде Херсона разбомбили здание, бывшее местом дислокации СБУ. Об этом сообщил в своем Telegram губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В пригороде Херсона разбомблено здание, использовавшееся для дислокации террористической организации „СБУ“», — написал глава региона.

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Помимо этого, продолжил Сальдо, за минувшую неделю российские военные поразили позиции 35-й бригады морской пехоты ВСУ и нескольких бригад теробороны в районах сел Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тягинка.

Продолжают бойцы выкуривать противника и из подвалов в Крынках, добавил губернатор. Также в течение недели военнослужащие поражали плавсредства ВСУ на Днепре, срывая попытки ротации и подвоза военных грузов.

Сальдо обратил внимание, что обстрелы региона со стороны украинской армии продолжаются. На этой неделе противник выпускал в среднем 40 артснарядов в сутки, наносил удары FPV-дронами по объектам энергетической инфраструктуры, больницам, общественным зданиям и автомобилям.

«Для террористических обстрелов населенных пунктов в глубине от ЛБС использовал ракеты», — добавил глава Херсонской области.

Он напомнил, что в результате атак ВСУ несколькими днями ранее погибла шестилетняя девочка, еще пять человек пострадали.