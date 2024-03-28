Мир 28 марта 2024, 14:04 ВСУ начали бросать военную технику в районе Работина РИА «Новости»: ВСУ бросают технику из-за отсутствия навыков и нехватки снарядов РИА «Новости»

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Украинские военные бросают иностранную технику в районе Работина на Запорожском направлении, поскольку не имеют достаточных навыков обращения с ней. Кроме того, есть острая нехватка боеприпасов. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на российского военнослужащего с позывным Ветер.

Российские военные в районе Работина нашли брошенный ВСУ пулемет западного образца.

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«Он был неисправен, у него находится в задержке затворная рама, он не мог эксплуатироваться дальше», — рассказал боец.

Он добавил, что украинские военные не знают тактико-технических характеристик западного оружия. При каких-то проблемах они его бросают.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ стали использовать советские образцы оружия, в том числе танки, которые раньше были памятниками.