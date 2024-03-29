29 марта 2024, 01:40
ВСУ испугались открытия нового фронта на границе с Россией
Военкор Ткач: Украина ждет открытия нового фронта на российской границе
Украинские власти начали готовиться к наступлению России на всех участках общей границы. Они вынуждены приносить в жертву резервы на линии соприкосновения, чтобы не открылся новый фронт. Об этом Ura.ru сообщил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач.
«Большая часть границы Украины с Россией не то, чтобы совсем не прикрыта, но вызывает у них большие опасения. Потому что мы можем на них направить войска из Белгородской и Курской областей, с территории Белоруссии. Она в этом плане уязвима», — пояснил он.
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Военкор отметил, что когда и куда наносить удар решает Минобороны. ВСУ приходится держать резервы на границе, поэтому они не могут перебрасывать их на линию соприкосновения, где происходят бои. В противном случае российская армия «спокойно зайдет и появится новый фронт, на котором им нечем будет ответить».
Сейчас власти Украины пытаются показать свою готовность к наступлению ВС России, чтобы успокоить население. Укрепления строятся, чтобы не допустить паники среди своих солдат. Российская армия в это время продолжает улучшать свои позиции на разных направлениях фронта.
Зеленский ранее заявил, что ВСУ не выдержат крупное наступление армии России из-за нехватки артиллерии.
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