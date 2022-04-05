Вооруженные силы Украины при обстреле города Попасная применяли кассетные заряды с запрещенными на Украине минами «Лепесток», сообщил РИА «Новости» сотрудник Народной милиции ЛНР.

«Применяют кассетные бомбы и раскидывают мины «Лепестки», — заявил военнослужащий и добавил, что заряды ВСУ сбрасывают с беспилотников.

Помимо мин «Лепесток», украинские силовики используют противопехотные шрапнельные мины и снаряды, начиненные металлическими дротиками.

Производство, применение и накопление противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Взрыв мины «Лепесток» наносит тяжкие телесные повреждения, раненые часто умирают от потери крови. Заминированные территории могут представлять опасность длительное время, даже после окончания вооруженных конфликтов.

В Сумской области боевики украинской армии заняли Свято-Дмитриевский монастырь и разместили там тяжелую военную технику — «Грады» и гаубицы. Священнослужителей выгнали под угрозой физической расправы.