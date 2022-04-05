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    05 апреля 2022, 00:56

    ВСУ использовали мины «Лепесток» при обстреле Попасной — СМИ

    РИА «Новости»: ВСУ использовали кассетные противопехотные мины при обстреле Попасной

    Полина Созыкина

    Вооруженные силы Украины при обстреле города Попасная применяли кассетные заряды с запрещенными на Украине минами «Лепесток», сообщил РИА «Новости» сотрудник Народной милиции ЛНР.

    ВСУ использовали мины «Лепесток» при обстреле Попасной — СМИ

    «Применяют кассетные бомбы и раскидывают мины «Лепестки», — заявил военнослужащий и добавил, что заряды ВСУ сбрасывают с беспилотников.

    Помимо мин «Лепесток», украинские силовики используют противопехотные шрапнельные мины и снаряды, начиненные металлическими дротиками.

    Производство, применение и накопление противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Взрыв мины «Лепесток» наносит тяжкие телесные повреждения, раненые часто умирают от потери крови. Заминированные территории могут представлять опасность длительное время, даже после окончания вооруженных конфликтов.

    В Сумской области боевики украинской армии заняли Свято-Дмитриевский монастырь и разместили там тяжелую военную технику — «Грады» и гаубицы. Священнослужителей выгнали под угрозой физической расправы.