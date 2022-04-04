Украинская тероборона расставила «Грады» на территории монастыря в Сумской области

В Сумской области боевики украинской территориальной обороны заняли Свято-Дмитриевский монастырь. Священнослужителей выгнали, оборудовав в нем опорный пункт.

В Минобороны РФ уточнили, что священников из монастыря заставили уйти «под угрозой физической расправы».

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге уточнил, что украинские боевики разместили на территории монастыря тяжелое вооружение — РСЗО «Град» и гаубицы Д-30.

В Харьковской области, добавил он, подразделения ВСУ взорвали плотину Оскольского водохранилища. Более семи населенных пунктов на побережье реки Северский Донец оказались под угрозой затопления. В Краматорском районе подтоплен город Святогорск, где живут более четырех тысяч человек. Украинские военные минируют обочины дорог в области в северном и восточном управлениях.

Преступные действия со стороны ВСУ в Минобороны объяснили попыткой запугать мирное население, которые пытается самостоятельно выбраться на территорию России на личном транспорте или пешком. Тактику украинских властей российское военное ведомство назвало показателем бесчеловечного отношения к судьбам собственных граждан и свидетельством полного пренебрежения нормами морали и международного гуманитарного права.