Мир 14 апреля 2024, 04:33 ВСУ и СБУ отказывались стрелять по мирным жителям в начале АТО Депутат Хмелевой: ВСУ и СБУ отказывались стрелять по жителям ЛДНР в начале АТО РИА «Новости»

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Бойцы ВСУ и сотрудники СБУ отказывались стрелять по мирному населению в начале так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе, поэтому к ней подключились националистические батальоны. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Народного Совета ДНР, уроженец Славянска Анатолий Хмелевой.

По его словам, сотрудники СБУ и солдаты-срочники отказались бороться уже после первого столкновения с теми, кого тогда в Киеве называли террористами. Зато националистические батальоны и национальная гвардия вызывали серьезные опасения.

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Первые жертвы среди гражданских появились во время вооруженной атаки на город Славянск.

«Первые жертвы у нас появились еще во время нападения на блокпост. На него напали представители „ Правого сектора»*, тогда у нас были первые погибшие четыре человека», — вспомнил депутат.

Киевские власти инициировали АТО против жителей ЛНР и ДНР ровно 10 лет назад — 13 апреля 2024 года. Карательная операция сопровождалась террором в отношении мирных жителей республик и обстрелами.

Ранее бывший подполковник СБУ Василий Прозоров оценил решение о проведении АТО как начало гражданской войны на Украине.

* «Правый сектор» — запрещенная в РФ экстремистская организация.