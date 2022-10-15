Действия Украины в Запорожской области сравнили с геноцидом | 360°

Спецоперация 15 октября 2022, 10:11 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Действия Украины в Запорожской области сравнили с геноцидом Член ВГА Запорожской области Рогов сравнил действия властей Украины с геноцидом Официальный сайт

Читать 360tv в

Намерение Украины сорвать отопительный сезон в Запорожской области является примером геноцида местных жителей. Об этом ТАСС сообщил член военно-гражданской администрации региона (ВГА), глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинские боевики наносят удары по системам отопления, водоснабжения, связи и электричества, оставляя дома мирных людей лишенными услуг ЖКХ.

Реклама

«Этому много примеров. Раньше мы говорили только о подрыве электростанции в Бердянске, но теперь они разрушают ЛЭП, благодаря которым идет подача горячей воды и тепла. Мы видим зачистку жизненного пространства, классический геноцид», — заявил Рогов.

Реклама

Ранее руководитель глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга сообщал, что один из снарядов украинских военным попал в отводящую трубу на ТЭС в километре от здания ЗАЭС.

Врио губернатора Запорожской Евгений Балицкий опровергал вероятность эвакуации мирного населения региона из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщал «Царьград».

2 0 0 1 1 1