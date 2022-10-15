Действия Украины в Запорожской области сравнили с геноцидом | 360°

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Действия Украины в Запорожской области сравнили с геноцидом

Член ВГА Запорожской области Рогов сравнил действия властей Украины с геноцидом

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Намерение Украины сорвать отопительный сезон в Запорожской области является примером геноцида местных жителей. Об этом ТАСС сообщил член военно-гражданской администрации региона (ВГА), глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинские боевики наносят удары по системам отопления, водоснабжения, связи и электричества, оставляя дома мирных людей лишенными услуг ЖКХ.

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«Этому много примеров. Раньше мы говорили только о подрыве электростанции в Бердянске, но теперь они разрушают ЛЭП, благодаря которым идет подача  горячей воды и тепла. Мы видим зачистку жизненного пространства, классический геноцид», — заявил Рогов.

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Ранее руководитель глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга сообщал, что один из снарядов украинских военным попал в отводящую трубу на ТЭС в километре от здания ЗАЭС.

Врио губернатора Запорожской Евгений Балицкий опровергал вероятность эвакуации мирного населения региона из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщал «Царьград».

Специальная военная операция РФ на Украине

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