Мир 29 марта 2023, 11:53 ВСУ готовят несколько сценариев контрнаступления на Запорожском фронте Член ВГА Рогов: ВСУ готовят несколько сценариев контрнаступления в Запорожье РИА «Новости»

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ВСУ разработали несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области. В их числе: сухопутная операция и форсирование Днепра. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Киевский режим готовит несколько сценариев предстоящего большого контрнаступления», — отметил Рогов.

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Он выделил сухопутную и десантную операции, упомянул возможное форсирование Днепра в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

Член главного совета администрации связал с контрнаступлением недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Днепропетровскую область и подконтрольную киевским властям часть Запорожья.

Рогов счел точками подготовки операции по форсированию Днепра города Никополь и Марганец в Днепропетровской области, а центром сухопутной операции — город Запорожье.

Ранее военкор предупредил об открывающем дорогу на Крым ударе ВСУ.