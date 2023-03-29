29 марта 2023, 11:53
ВСУ готовят несколько сценариев контрнаступления на Запорожском фронте
Член ВГА Рогов: ВСУ готовят несколько сценариев контрнаступления в Запорожье
ВСУ разработали несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области. В их числе: сухопутная операция и форсирование Днепра. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Киевский режим готовит несколько сценариев предстоящего большого контрнаступления», — отметил Рогов.
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Он выделил сухопутную и десантную операции, упомянул возможное форсирование Днепра в районе Энергодара и Запорожской АЭС.
Член главного совета администрации связал с контрнаступлением недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Днепропетровскую область и подконтрольную киевским властям часть Запорожья.
Рогов счел точками подготовки операции по форсированию Днепра города Никополь и Марганец в Днепропетровской области, а центром сухопутной операции — город Запорожье.
Ранее военкор предупредил об открывающем дорогу на Крым ударе ВСУ.
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