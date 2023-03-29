Мир 29 марта 2023, 09:05 Военкор предостерег об открывающем дорогу на Крым ударе ВСУ Военкор Коц: удар по Токмаку может открыть украинской армии дорогу на Крым РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины могут направить основной удар на город Токмак в Запорожской области. Этот стратегический ход даст противнику выход на Мелитополь и Бердянск, а также откроет дорогу на Крым. Об этом военный корреспондент Андрей Коц заявил Ura.ru.

По его словам, следует ожидать одного основного удара со стороны украинских боевиков и, возможно, нескольких вспомогательных.

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«Основной произойдет, скорее всего, на Запорожском направлении. Удар на Токмак с последующим выходом на Мелитополь и Бердянск», — отметил Коц.

Военкор обратил внимание, что это позволит ВСУ выйти на Крым, разделив российскую группировку на юге на две части.

Пилоты российских штурмовиков уже подготовились к контрнаступлению ВСУ. Всего с начала спецоперации авиация воздушно-космических сил совершила более 20 тысяч боевых вылетов.