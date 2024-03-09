Мир 09 марта 2024, 09:52 ВСУ два года не могли решить, что делать со словенскими танками Forbes: ВСУ не нашли применение танкам М-55С, которые лучше Leopard Kay Nietfeld/dpa/globallookpress

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Словенские танки М-55С стоят на вооружении украинской армии, но командование ВСУ с 2022 года не может решить, на какие участки отправить боевые машины. Об этом сообщило издание Forbes.

Журналисты отметили, что М-55С по многим характеристикам превосходят немецкие Leopard. Например, по мнению авторов издания, у словенских танков лучше управление огнем и более совершенная броня. Несмотря на это, ВСУ до сих пор не нашли применения боевым машинам.

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«Украинская армия продолжает назначать и переназначать М-55С, пытаясь расширить свой танковый корпус», — подчеркнули в издании.

Ранее ВС России за несколько дней уничтожили в зоне спецоперации многие образцы лучшей техники НАТО, которые Запад передал Украине. Войска ликвидировали три танка Abrams, шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer и американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. Западное вооружение находилось в глубоком тылу ВСУ.