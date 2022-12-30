30 декабря 2022, 13:38
ВСУ атаковали Шебекинский район в Белгородской области
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле Шебекинского городского округа
Шебекинский городской округ попал под обстрел Вооруженных сил Украины 30 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия — выбиты окна, поврежден забор. Пострадавших нет. Все оперативные службы находятся на месте», — говорится в сообщении.
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В конце Гладков сообщил, что идет повторный обстрел территории, информация о разрушениях уточняется.
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Днем ранее там же ВСУ атаковали таможенный пропускной пункт. В пограничный переход прилетело 10 снарядов. Также под обстрел попал хутор Стадников. Взрывной волной повредило окна в двух частных домах. В результате прилета в селе Муром поврежден фасад одного частного домовладения.
Неспокойно и в Энергодаре. Тридцатого декабря украинские военные открыли огонь по береговой линии Энергодара в районе Запорожской АЭС. Под обстрелом находится промзона станции. Работники АЭС в непростых условиях делают все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу станции для стабильного теплоснабжения домов, зданий в городе.
ВСУ
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