Мир 30 декабря 2022, 13:38 ВСУ атаковали Шебекинский район в Белгородской области Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле Шебекинского городского округа глава Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Шебекинский городской округ попал под обстрел Вооруженных сил Украины 30 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия — выбиты окна, поврежден забор. Пострадавших нет. Все оперативные службы находятся на месте», — говорится в сообщении.

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В конце Гладков сообщил, что идет повторный обстрел территории, информация о разрушениях уточняется.

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Днем ранее там же ВСУ атаковали таможенный пропускной пункт. В пограничный переход прилетело 10 снарядов. Также под обстрел попал хутор Стадников. Взрывной волной повредило окна в двух частных домах. В результате прилета в селе Муром поврежден фасад одного частного домовладения.

Неспокойно и в Энергодаре. Тридцатого декабря украинские военные открыли огонь по береговой линии Энергодара в районе Запорожской АЭС. Под обстрелом находится промзона станции. Работники АЭС в непростых условиях делают все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу станции для стабильного теплоснабжения домов, зданий в городе.