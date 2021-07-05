Кравчук призвал Зеленского определиться со сроками вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский должен выяснить на встрече с лидером США Джо Байденом, когда страну примут в НАТО и что для этого нужно делать. Об этом Ura.ru заявил первый украинский президент, председатель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Месяц назад Байден пригласил Зеленского в Вашингтон. Встреча пройдет в конце июля, конкретная дата обсуждается, заявляли в МИД Украины.

По словам Кравчука, первый вопрос, который нужно поднять Зеленскому, касается «реального определения, где сегодня [находится] Украина в европейском сообществе».

«Нас официально поддерживают заявлениями, на стороне Украины и Соединенные Штаты, и другие страны, но мы должны знать, где. Если НАТО, то когда?» — пояснил политик.

Он добавил, что Зеленскому необходимо уточнить, какие реформы требуются Украине, чтобы стать членом военного альянса.

«Должен спросить сроки, даты, кто отвечает, что должны сделать для нас, что должны сделать мы. Конкретно по пунктам», — рассказал Кравчук.

Также, по его мнению, нужно обсудить военную и экономическую помощь Украине.

Главной темой переговоров Зеленского и Байдена, как заявляли в украинском МИДе, станет привлечение США к урегулированию ситуации в Донбассе.