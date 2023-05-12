Мир 12 мая 2023, 21:17 Вступление Украины в НАТО предложили ускорить Сенат Польши потребовал принятия Украины в НАТО по ускоренной процедуре РИА «Новости»

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Депутаты сената Польши подписали резолюцию с требованием к НАТО сделать Украину членом альянса по ускоренной процедуре, по аналогии с вступлением Швеции и Финляндии. Парламентарии попросили у руководства блока объявить о своем решении на июльском саммите в Вильнюсе. Об этом сообщило Польское агентство печати.

Парламентарии подчеркнули, что Украина заслужила намного больше, чем обычные обещания о будущем вступлении.

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«Украинские военные молниеносно обучаются использованию военной технике НАТО и применяют тактику, которую члены альянса вырабатывали десятилетиями. Они нуждаются в реальной поддержке через тесное политическое и военное сотрудничество», — указали в документе.

Польские сенаторы подчеркнули, что саммит НАТО в Вильнюсе должен стать важным шагом к предстоящему вступлению Украины в альянс и решение о приеме страны носит политическое решение, как в случае с Швецией и Финляндией.

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в Telegram-канале парламента поблагодарил польских сенаторов и назвал важным принятие этого документа. Депутат добавил, что Украина готова вместе строить с Европой свободное евроатлантическое будущее.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что с вступлением Украины в НАТО согласились все страны блока. Но пока об окончательном решении говорить рано. Он пояснил, что сейчас идет работа о переходе ВСУ на новые стандарты работы, которые помогут в дальнейшем модернизировать все институты обороны и безопасности.

Глава альянса подчеркнул, что важным вопросом остается сохранение Украиной независимости. Только после окончания боевых действий можно принимать решение о вхождении страны в альянс.