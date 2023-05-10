Мир 10 мая 2023, 00:07 НАТО отказал в членстве странам Азии Генсек НАТО Столтенберг исключил прием в альянс страны Азии РИА «Новости»

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Присутствие НАТО в Азии существенно ограничено, но включение в состав военного альянса стран этого региона полностью исключено. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг в интервью газете The Washington Post.

Он подчеркнул, что НАТО задумывался как объединение стран Северной Америки и Европы и останется таковым всегда.

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«НАТО не станет глобальным союзом с членами из Азии, и наша гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию альянса», — заявил Столтенберг, отвечая на вопрос о возможном включении военного блока в конфликт с Китаем за Тайвань.

Генеральный секретарь альянса добавил, что любой конфликт вокруг острова скажется на всем мире, потому что до половины всех контейнерных перевозок проходят через тайваньские порты, а расположенные там производства полупроводников являются крупнейшими в мире.

«Экономические и торговые последствия конфликта на Тайване сразу же станут огромными. И тогда, конечно, военный конфликт будет иметь значение и для НАТО, и для стран-союзников», — подчеркнул Столтенберг.

Комментируя возможное вступление в альянс Украины он отметил, что сегодня среди всех стран блока согласны на включение Украины. Но сроки, в какие это произойдет он назвать не смог.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы помочь войскам перейти от их оборудования и стандартов советской эпохи к требованиям альянса. Это позволит подтолкнет вооруженные силы Украины к дальнейшей модернизации всех институтов обороны и безопасности», — добавил генеральный секретарь НАТО.

Столтенберг добавил, что прежде чем обсуждать вступление Украины нужно, чтобы она сохранила свою независимость. В противном случае вопрос о вхождении страны в НАТО отпадет.

Власти Украины рассчитывают, что получат приглашение о вступлении в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который пройдет в июле. Об этом заявила вице-премьер по вопросам евроатлантической и европейской интеграции украинского правительства Ольга Стефанишина.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно требовал от руководства альянса дать конкретные сроки вступления страны. При этом он признавался, что после завершения специальной военной операции этот вопрос потеряет свою актуальность.