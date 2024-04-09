09 апреля 2024, 03:01
Вступление Украины в НАТО назвали неприемлемым для России
Посол Антонов назвал вступление Украины в НАТО угрозой нацбезопасности России
Вступление Украины в Североатлантический альянс категорически неприемлемо для России. Об этом сказано в заявлении посла РФ в США Анатолия Антонова, опубликованном пресс-службой дипмиссии.
«Вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Это — угроза национальной безопасности России», — подчеркнул дипломат.
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Антонов добавил, что в Вашингтоне принципиально отказываются прислушиваться к российским заявлениям «о категорическом неприятии членства Киева в Североатлантическом альянсе». И это несмотря на то, что Россия направила в западные столицы конкретные предложения по гарантиям безопасности еще в конце 2021 года.
Дипломат также заявил, что российские власти не смирятся с участием Украины во враждебном нашей стране блоке.
В заключение Антонов добавил, что обсуждение американцами вопроса о членстве Украины в альянсе лишь подтверждает, что для России единственным правильным вариантом остается безоговорочная победа российской армии на поле боя.
Ранее руководитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Украина сможет вступить в альянс только после завершения конфликта с Россией.
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