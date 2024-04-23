Мир 23 апреля 2024, 14:20 Вступление Швеции в НАТО повысило напряженность на двух стратегических направлениях Шойгу: членство Швеции в НАТО повысило напряженность на двух направлениях РИА «Новости»

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Членство Швеции в НАТО повысило военно-политическую напряженность на двух стратегических направлениях. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

«Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях», — пояснил он.

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Шойгу также сообщил об усилении НАТО у российских границ. Сейчас группировка войск блока у РФ насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и свыше 800 других бронированных машин.

На базе объединенного командования американских ВС в Германии развернули штаб «Группы содействия безопасности Украины». А учения НАТО по отработке якобы готовящейся «российской агрессии» проводятся прямо сейчас. В них участвуют до 90 тысяч человек, добавил Шойгу.

На коллегии министр также рассказал о дальнейших планах при проведении СВО. По его словам, ВС РФ усилят интенсивность ударов по логистическим центрам и складам с западным оружием на Украине.