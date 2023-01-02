Мир 02 января 2023, 19:42 Встречу военного комитета НАТО проведут 18–19 января в Брюсселе НАТО анонсировал очную встречу военного комитета в Брюсселе 18–19 января РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военный комитет НАТО запланировал провести заседание 18–19 января в Брюсселе. В ходе встречи начальники генштабов ВС стран Альянса обсудят «ранние наблюдения» по конфликту на Украине, уточнили в заявлении Североатлантического альянса.

В заседании будут участвовать начальники генштабов ВС из 30 стран НАТО, а также их коллеги из Швеции и Финляндии. В повестке дня заседаний военного комитета анонсировано обсуждение конфликта на Украине и дальнейшей помощи Киеву со стороны Североатлантического блока.

Реклама

«Основное внимание будет уделено ранним наблюдениям за военными действиями на Украине, а также ускорению реализации Основополагающей концепции ведения боевых действий НАТО и Программы развития вооруженных сил», — отмечено в сообщении.

Реклама

Главнокомандующие планируют обсудить военный потенциал и способность НАТО защищать Североатлантический союз «от всех вызовов сейчас и в будущем».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия на Украину должны привести к мирному решению конфликта.