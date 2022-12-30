Мир 30 декабря 2022, 10:29 Военная поддержка Украины станет кратчайшим путем к миру — генсек НАТО Генсек НАТО Столтенберг заявил, что поставки Украине оружия быстрей приведут к перемирию РИА «Новости»

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Поставки оружия на Украину должны привести к мирному решению конфликта, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он признал эту идею парадоксальной и объяснил свою позицию в интервью DPA.

«Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», — сказал Йенс Столтенберг.

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Он считает, что из-за сопротивления Украины благодаря западному оружию Россия поймет, что не сможет провести ее денацификацию и демилитаризацию, поэтому согласится на переговоры. На вопрос о правомерности ударов этим оружием по российскому тылу генсек НАТО ответил, что киевский режим, как и любой другой, имеет право защищаться. Он не исключил поставку ракет средней дальности. Члены альянса, по его словам, обсуждают передачу «специфических» боевых систем.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что страна не пойдет на контакт по «формуле мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что киевский режим рассчитывает с поддержкой Запада вывести войска России со своей территории, а не вернуться к переговорам.