facebook_pixel
    04 сентября 2020, 13:23

    В Киеве назвали ожидаемую дату саммита «нормандской четверки»

    Александра Ломейко

    В Киеве рассчитывают, что саммит «нормандской четверки» состоится этой осенью. На Украине указали на большой объем работы, который необходимо выполнить перед грядущей встречей.
    В Киеве назвали ожидаемую дату саммита «нормандской четверки»

    Примерную дату саммита при участии России, Германии, Франции и Украины озвучил украинский вице-премьер Алексей Резников в эфире телеканала «Украина 24».

    «Встреча в Берлине лидеров „нормандского формата“ <…> вполне вероятна этой осенью», — сказал он, сославшись на свой оптимизм.

    Вице-премьер не стал отрицать, что Киеву предстоит многое сделать перед грядущей встречей по вопросу о конфликте на юго-востоке страны.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется урегулировать ситуацию в Донбассе «прозрачно и открыто». В Берлине он собирался «зафиксировать промежуточные успехи перемирия и двинуться дальше».

    Новости SMI.FM