Мир 01 февраля 2023, 20:33 Встреча Байдена и Зеленского в Польше оказалась под вопросом Зеленский признался в отсутствии приглашения в Польшу на встречу с Байденом РИА «Новости»

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Власти Польши не присылали президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение для встречи с американским лидером Джо Байденом, чей визит планируется в феврале. Об этом сообщило издание «Укринформ».

В отсутствии приглашения от польских властей Зеленский признался сам во время пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом в Киеве.

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«Что касается президента США — мы иногда встречаемся с ним. В Польшу меня не приглашали», — заявил Зеленский.

Фактический украинский лидер опроверг сообщения СМИ, что на встрече с Байденом он представит план мирного урегулирования и объявит о проведении международной конференции об Украине.