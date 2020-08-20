Вспышку коронавируса зафиксировали в Германии

Вспышка коронавируса связали с массовым возвращением жителей Германии из летних отпусков из соседних стран. Из-за ослабления ограничений немцы расслабились и не соблюдают рекомендации местных санитарных служб. Люди ходят на вечеринки и встречаются с родственниками.

Эксперты полагают, что резкий рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом может быть связан с массовым тестированием на 2019-nCoV, которое сделали бесплатным для всех жителей Германии.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила, что двухнедельный карантин обязателен для всех немцев, которые побывали за границей. Она подчеркнула, что дальнейших ограничений в связи с эпидемической ситуацией не будет и призвала жителей Германии соблюдать необходимые меры безопасности и правила гигиены.

За все время пандемии в ФРГ выявили около 230 тысяч случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 9257 человек. О второй волне нового вируса в Германии сообщили в начале августа. По словам главы союза врачей Marburger Bund Зузанне Йоны, она значительно меньше по масштабу, чем та, которая началась в марте–апреле.