Вторая волна коронавируса пришла в Германию

Повторная вспышка коронавируса началась в Германии. Она гораздо меньше по масштабу, чем первая. Все больницы страны готовы к очередному наплыву пациентов с COVID-19.

«Мы уже находимся во второй, невысокой волне роста [числа выявленных случаев COVID-19]. Отсюда опасность, что комбинацией из оттеснения угрозы и возврата к нормальной жизни мы можем растратить те успехи, которых достигли в Германии», — приводит издание Augsburger Allemeine слова главы союза врачей Marburger Bund Зузанне Йоны.

Собеседница отметила, что вторая волна пандемии значительно меньше по масштабу, чем та, которая началась в марте–апреле. Все медицинские учреждения готовы к наплыву больных COVID-19. Заразившихся будет меньше, поэтому больницы выделят ограниченное число инфекционных коек.

Немецкие эпидемиологи пока не торопятся называть рост числа выявленных случаев заражения новым вирусом второй волной пандемии. Всего в Германии выявили более 212 тысяч случаев COVID-19. Умер 9161 человек.

В России не исключили, что вторая волна пандемии в стране начнется уже в сентябре, когда с курортов вернутся первые отдыхающие.