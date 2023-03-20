Мир 20 марта 2023, 00:44 Вспышки инфекционных болезней в Африке связали с биоразработками США Сенатор Башкин: вспышки болезней в Африке могли стать следствием биоразработок США Pxhere

Читать 360tv в

Вспышки инфекционных заболеваний на африканском континенте могли быть связаны с биологическими разработками США. Такое предположение сделал член Совета Федерации Александр Башкин в ходе выступления на Межпарламентской конференции «Россия — Африка». Мероприятие транслировалось на сайте Госдумы.

У властей тех страны не было полной информации о том, какие исследования проводятся в лабораториях, отметил Башкин.

Реклама

«Получаемые США штаммы возбудителей местных инфекционных заболеваний могут использоваться для целей, несовместимых с интересами безопасности „принимающего“ государства. Данная активность американцев чревата высокими рисками утечек патогенов с непоправимым ущербом для здоровья населения», — отметил член Совфеда.

Реклама

В Африке, как напомнил Башкин, есть проект Pathogen Genomic Initiative. Он направлен на исследование инфекций, в частности, геморрагических лихорадок. Пентагон финансирует подобные структуры и к результатам их работы у специалистов принимающих стран зачастую доступа нет.

Неизвестное инфекционное заболевание начало распространяться среди жителей северо-западной провинции Кагера в Танзании. Минздрава страны сообщал о жертвах заболевания. В пострадавшие районы ведомство уже направило группу экспертов для проведения расследования. К симптомам заболевания относятся лихорадка, рвота, открытые кровотечения и почечная недостаточность.