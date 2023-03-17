17 марта 2023, 13:46
Вспышка неизвестного заболевания в Танзании унесла жизни пяти человек
Минздрав Танзании начал расследование после вспышки неизвестной инфекции
Неизвестное инфекционное заболевание начало распространяться среди жителей северо-западной провинции Кагера, в Танзании. По последним данным, жертвами инфекции стали пять человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны сообщило издание The Medical Express.
В ведомстве уже направили в пострадавшие районы группу экспертов для проведения расследования. Прибывшие на место врачи подтвердили заражение еще у семи жителей. Симптомами заболевания стала рвота, лихорадка, открытые кровотечения и почечная недостаточность.
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«У пациентов и умерших взяли образцы тканей, чтобы определить источник и тип заболевания», — заявила главный инфекционный врач страны Тумаини Нагу.
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Она призвала жителей сохранять спокойствие и принять меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Нагу пояснила, что бактериальные инфекции обычно распространяются через воду или пищу, загрязненной отходами жизнедеятельности инфицированных животных.
Новая неизвестная инфекция в Танзании появилась после эпидемии лихорадки Эбола в соседней Уганде. Болезнь там бушевала почти четыре месяца, а ее жертвами стали 55 человек.
Это не первая вспышка серьезных заболеваний среди населения Танзания. В прошлом году в стране зафиксировали большое количество случаев лептоспироза или «крысиной лихорадки» в юго-восточной провинции Линди. Тогда умерли трое инфицированных.
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