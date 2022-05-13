Вспыхнувшая в Северной Корее «неизвестная лихорадка» затронула 350 тысяч человек

Вспышка «неизвестной лихорадки» произошла в Северной Корее в конце апреля. Она затронула 350 тысяч человек, сообщило южнокорейское агентство Ренхап.

По информации журналистов, всего «неизвестная лихорадка» коснулась 350 жителей Северной Кореи. Медикам удалось вылечить уже 162 тысячи человек. Первые случаи заболевания зафиксировали в конце апреля.

Из публикации агентства не понятно, имеет ли «неизвестная лихорадка» какое-либо отношение к коронавирусу. Ранее сообщалось, что северокорейские врачи выявили более 18 тысяч заболевших ковидом. Шесть пациентов скончались.

Как заявлял лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, из-за коронавируса в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация. При этом он впервые с начала пандемии появился в общественном пространстве в медицинской маске. В связи с заболеваемостью, лидер страны приказал правительству идеально вести работу по остановке распространения ковида. Он уточнил, что действовать должны на всех уровнях. Также Ким Чен Ын приказал заблокировать уезды и города Северной Кореи.